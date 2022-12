«Lycée Toulouse Lautrec»: le handicap décomplexé Immersion dans un établissement scolaire pas comme les autres avec cette série à la fois touchante, amusante, riche d’enseignements et surtout : essentielle ! @ FRANÇOIS ROELANTS / FEDERATION STUDIOS / TF1

Par Lenny Verhelle

Après le téléfilm « Handigang », avec le nageur paralympique Théo Curin et Alessandra Sublet, les chaînes offrent un nouveau regard sur le handicap, et remettent ainsi en lumière une thématique sociétale forte, abordée très justement avec « Lycée Toulouse Lautrec », à découvrir en primeur le jeudi 29 décembre sur la Une, et plus tard sur TF1. Dans la même veine que « Les bracelets rouges », qui expose le quotidien d’enfants gravement malades (à (re)voir sur Auvio), et dont une quatrième saison « rebootée » est attendue l’année prochaine… cette nouvelle création originale se veut une grande célébration du vivre-ensemble. Authentique et géniale, celle-ci permet surtout d’élever les consciences en racontant le parcours d’élèves particuliers, valides et à mobilité réduite, scolarisés dans un établissement d’enseignement adapté. Un « lycée-internat » atypique qui existe pour de vrai, établi à Vaucresson, en France.

C’est d’ailleurs dans les classes et couloirs de cette école unique des Hauts-de-Seine que cette histoire, tirée des souvenirs de la scénariste et réalisatrice Fanny Riedberger, qui a occupé les bancs de Toulouse-Lautrec pendant trois ans, a en partie été tournée. « Dévoiler des corps abîmés loin des canons télévisuels est crucial pour des jeunes à qui la pop culture ne reflète aucun alter ego et qui ont du mal à s’accepter », défend au Figaro Lionel Petit, le véritable proviseur, incarné à l’écran par notre compatriote Stéphane De Groodt. « On peut être handicapé et avoir des peines de cœur, avoir mauvais caractère… » Tel est l’exact parti pris de Fanny, qui s’est inspirée de sa propre expérience d’élève référente pour livrer une exploration sincère et mordante, bourrée d’humour et d’autodérision, sur l’adolescence de toutes conditions.

Autour de Chine Thybaud, qui joue son rôle (Victoire, une jolie blonde au caractère bien trempé, contrainte d’intégrer cet endroit hors norme pour suivre son frère épileptique), la showrunneuse ne pouvait évidemment faire appel qu’à de jeunes acteurs réellement infirmes, recrutés au sein même de Toulouse-Lautrec.

Un casting « validé » Parmi ces débutants singuliers se révèle Ness Merad, alias la pétulante et coquette tétraplégique Marie-Antoinette. Ancienne pensionnaire de Toulouse-Lautrec, celle qui évolue en fauteuil roulant apporte à la fois du poids et beaucoup de tendresse à la série. Notamment en s’engageant dans une romance2.0 façon « Cyrano de Bergerac », pièce la plus populaire du théâtre français, où l’auteur Edmond Rostand pousse le célèbre héros complexé par son nez à déclarer sa flamme à sa bien-aimée par le biais du noble Christian de Neuvillette. Si elle prend beaucoup de place avec son tempérament de feu, Ness ne vole pas pour autant la vedette à ses camarades, dont Max Baissette de Malglaive, comédien au visage enfantin de 22 ans, rescapé d’une leucémie précoce ; ou l’attachante Juliette Halloy, actrice belge vue dans « Jacqueline Sauvage » et « Baraki » (Auvio/Netflix), qui prête ses traits à une patiente atteinte d’une tumeur au cerveau. Les souffrances d’autres pathologies moins visibles, comme la dyspraxie (trouble du développement moteur occasionnant des difficultés de coordination dans les gestes et mouvements), permettent également à cette audacieuse comédie dramatique d’aller au-delà des préjugés. Le tout avec l’appui certain d’invités tels que Valérie Karsenti, Joséphine Draï (« Plan Cœur »), Bruno Salomone ou Rayane Bensetti, qui soutiennent la pimpante distribution en composant le personnel éducateur et médical.