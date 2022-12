Une famille décimée dans un terrible accident de la route: les trois jeunes enfants sont restés coincés dans le véhicule pendant 55 heures et sous 30 degrés, aux côtés des cadavres de leurs parents décédés

C’est sur une véritable scène d’horreur que sont tombés des amis de la famille, qui ont retrouvé les trois enfants coincés dans la Land Rover, se trouvant sur le flanc le long d’une route isolée. Selon les informations de HLN, la petite fille de cinq ans était parvenue à décrocher la ceinture de son frère d’un an et à le libérer. Avec leur frère de deux ans, les trois enfants ont attendu pendant 55 heures dans le véhicule, sous 30 degrés.

Un couple et ses trois enfants se rendaient chez la grand-mère pour célébrer Noël quand tout a basculé. La famille a été victime d’un terrible accident de la route, tuant directement les deux parents. Les trois enfants sont restés piégés dans la voiture pendant plus de 55 heures, aux côtés des cadavres de leurs parents.

Les trois enfants étaient gravement déshydratés et se trouvaient toujours dans la voiture à l’arrivée des secours. Ils ont immédiatement été transférés à l’hôpital pour enfants de Perth.

On ignore encore les circonstances du terrible accident, dans lequel les trois enfants ont perdu leurs parents, Jake Day, 28 ans et Cindy Braddock, 25 ans. De son côté, Bruce Browning, le conseiller municipal de Kondinin, ne comprend pas comment personne n’a pu voir la voiture accidentée sur une si longue durée : « Des centaines de voitures sont passées pendant cette période et le véhicule n’était pas si loin de la route, donc c’est tout simplement incroyable que personne ne soit venu aider ».