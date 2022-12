«La grande soirée du 31 à Fontainebleau»: les 12 coups de minuit avec Stéphane Bern L’animateur est une nouvelle fois aux commandes de la soirée du réveillon, dans un cadre prestigieux. Tiziano Da Silva/Cyril Moreau/Bestimage

Par Frédéric Seront

Depuis trois ans, il est le nouveau maître de cérémonie des soirées du réveillon de la Saint-Sylvestre sur France 2. Alors que durant des années, la chaîne publique française misait sur Patrick Sébastien pour le lancer de cotillons et faire tourner les serviettes dans les chaumières, il a bien fallu lui trouver un successeur après avoir viré l’interprète des « Sardines ». Et Stéphane Bern s’est révélé le choix le plus judicieux, à contre-courant de ce qui était fait jusque-là, en misant sur une soirée festive dans un cadre prestigieux. Au regard des résultats des deux précédentes éditions, arrivées largement en tête des audiences, pas de doute que de nombreuses paires d’yeux seront une nouvelles fois tournées vers l’émission de France 2 ce 31 décembre. Après Versailles il y a deux ans et le château de Chantilly l’an passé, c’est dans un autre joyau du patrimoine français, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, que le présentateur de « Secrets d’histoire » nous fixe rendez-vous : le château de Fontainebleau. Lire aussi «Quand tu crois avoir tout vu et que subitement un Stéphane Bern sauvage armé d’un gun apparaît»: les images de Stéphane Bern qui font le buzz (vidéo) Résidence des Rois Cet édifice majestueux, situé à une soixantaine de kilomètres de Paris, fut l’une des demeures emblématiques des souverains français, de François Ier à Napoléon III. De styles Renaissance et classique, le château de Fontainebleau témoigne de la rencontre entre l’art italien et la tradition française exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. Autant dire que c’est un écrin qui sied à merveille pour une soirée de Nouvel An se voulant grandiose.

Les artistes se produiront dans trois lieux emblématiques du château : la salle de bal, la galerie FrançoisIer, le grand escalier de la cour d’honneur. Ces endroits vibreront au son du disco, pour un choc culturel qui vaudra à coup sûr le détour. D’autant que la liste des chanteurs présents est digne de la cour d’un roi si la France était restée une monarchie. On retrouvera notamment Jenifer, Patrick Bruel, Salvatore Adamo, Enrico Macias, Kendji Girac, Dave, Claudio Capéo, Louise Attaque, Soolking, Pierre de Maere, Cerrone, Mentissa, Patrick Hernandez, Début de Soirée, Partenaire Particulier, Pauline Ester, Emile et Images, Camélia Jordana, Amel Bent, Carla Lazzari, la troupe de Molière l’Opéra urbain, Gautier Capuçon et Lucienne Renaudin Vary… Bref, pour tous les goûts et tous les âges, en provenance de toutes les décennies.

Mais que serait une soirée de réveillon sans les troupes du Paradis Latin et du Moulin Rouge ? Celles-ci seront fidèles au poste pour assurer le côté glamour et charme de l’émission. Les prestations du Paradis Latin seront en outre chorégraphiées par un certain Kamel Ouali. On retrouvera également les artistes du Cirque d’Hiver Bouglione, du Cirque Phénix et des Folies Gruss, qui enchanteront ce réveillon avec des numéros visuels magiques.