«Donovan magicien»: quand Donovan Haessy bluffe les stars sur RTL-TVI

Il n’y a pas que les quidams qu’il croise au détour d’une rue ou d’un centre commercial que Donovan arrive à bluffer ! Le jeune prodige de la prestidigitation, le Mozart des tours de cartes, s’amuse régulièrement à épater les stars, tout aussi éberluées que nous face à sa dextérité lorsqu’il nous fait tourner en bourriques avec ses numéros de magie.

Il a ainsi déjà fait la démonstration de son talent devant Bigflo et Oli, Angèle, Gad Elmaleh, Michel Drucker, Kev Adams, McFly et Carlito, Squeezie, et même Will Smith (qui, on vous rassure, ne lui a pas flanqué de baffe).