Feu d’artifice, transports et déviations: tout ce qu’il faut savoir pour les festivités du Nouvel an à Bruxelles

• Une interdiction de feux d’artifice sur la totalité de la Région de Bruxelles-Capitale est d’application du 23 décembre 2022 jusqu’au 9 janvier 2023 inclus pour les particuliers. Cette mesure vise l’interdiction, dans l’espace public, de la possession, le transport, l’exposition, l’utilisation et tout acte préparatoire à l’allumage de matériel pyrotechnique. Toute pièce d’artifice retrouvée en possession d’un particulier sera saisie.

Dans le cadre des festivités et réjouissances du réveillon du Nouvel an, la police vous rappelle quelques mesures de précaution à prendre afin que la fête puisse être totale pour toutes et tous.

• Les bouteilles ou tout autre objet en verre ainsi que les cannettes seront interdites et confisqués sur les sites Grand Place, Parc de Bruxelles et place des Palais. En effet, ces derniers pourraient être sources de blessure(s) tant à titre individuel que pour les autres participants aux festivités de la Saint-Sylvestre.

• Toujours pour des raisons de prudence, il vous est également demandé de laisser à domicile vos animaux de compagnie, et ce qu’importe la taille de l’animal concerné. En effet, la présence d’une foule massive et de bruits vifs pourrait modifier leur comportement habituel, les rendant agressifs voire dangereux pour autrui, sans compter qu’ils pourraient eux-mêmes être blessés ou s’enfuir.

• Il est demandé aux personnes qui vont réveillonner sur les sites des festivités de suivre rigoureusement les consignes et instructions des services de police et de secours ainsi que du personnel prévu pour encadrer les réjouissances du passage à l’an neuf.

• Dans la même lignée, respectez et facilitez les éventuels contrôles opérés. Ceux-ci ont pour unique but d’assurer la sécurité de tout un chacun ainsi que le bon déroulement de la fête.

• Ne prenez pas le volant si vous avez bu. Nombre de solutions alternatives, dont l’usage des transports en commun, permettent de regagner votre domicile en toute sécurité et de protéger les autres usagers de la route.

• Enfin, tenez compte de la foule attendue et partez bien à temps.

Feu d’artifice

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis la place des Palais à minuit. Le site sera ouvert au public à partir de 23 heures et des contrôles auront lieu aux entrées.

Pour que l’accès au site soit le plus fluide possible, il est demandé à la population de ne pas emporter de sacs à dos. Bien entendu, les objets dangereux, tels que par exemple du matériel pyrotechnique ou des objets en verre seront saisies ou feront l’objet d’une amende.

« Nous vous conseillons également d’emprunter les transports en commun pour vous rendre et vous déplacer à Bruxelles la nuit de la Saint-Sylvestre. Référez-vous aux sites Internet et réseaux sociaux des sociétés de transport en commun pour les informations les plus actualisées », explique la police. Aussi, la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles communiquera en temps réel les informations utiles relatives à cet événement via son compte Twitter : @zpz_polbru (#BXL #NYE).

Aspect Mobilité

Le site des festivités sera ouvert au public à partir de 23 heures. Les organisateurs invitent les spectateurs et spectatrices à se présenter le plus tôt possible à l’une des quatre zones prévues (accès à pied).

• Zone A : la place des Palais, avec un accès par la rue Royale (au croisement avec la place des Palais)

• Zone B : la place du Trône, avec un accès par la porte de Namur/boulevard du Régent

• Zone C : le parc de Bruxelles, avec deux accès. L’un par la rue Royale et l’autre par la rue de la Loi (au croisement avec la rue Ducale)

• Zone D : rue Ducale entre la rue Zinner et la rue Lambermont, accès via la rue de la Loi

Ce 31 décembre, les rues suivantes seront fermées à la circulation :

• Dès 14 h : la place des Palais

• Dès 20 h : la rue Ducale entre la rue de la Loi et le boulevard du Régent

• Dès 21 h : la rue Royale, entre la rue de la Loi et la place Royale ; le boulevard du Régent, entre les rues Lambermont et Ducale ; la rue de la Pépinière, entre la rue du Namur et la place du Trône

• Dès 23 h : l’avenue des Arts, entre les rues du Luxembourg et Belliard ; la rue Montoyer entre la rue du Commerce et l’avenue des Arts

Des parkings vélo seront également mis à disposition avec la présence d’arceaux installés sur la place Royale et sur le boulevard du Régent, entre la Porte de Namur et la place du Trône.

Pour les personnes à mobilité réduite, une zone sera prévue à leur attention sur la Cour d’Arbitrage (angle rue Ducale/place des Palais, côté Palais Royal).

Veuillez noter qu’aucun parking ne sera prévu par l’organisateur pour ceux qui décident de venir en voiture.

Transports en commun

Bonne nouvelle pour les usagers : l’entièreté du réseau de la Stib sera gratuite pour les voyageurs à partir de minuit et ce, jusqu’à la reprise du service le 1er janvier. Les lignes de métro et de tram sont prolongées jusqu’à 2h15 du matin et les lignes de bus Noctis circuleront de minuit à 5h du matin.

Pour le feu d’artifice tiré depuis la place des Palais, vous pouvez vous y rendre avec les métros des lignes 1 et 5 (arrêt Gare Centrale ou Arts-Loi) ou les lignes 2 et 6 (arrêt Porte de Namur ou Arts-Loi).