«Les plus grands magiciens du monde»: magie, surprises et paillettes sur C8

L’année 2023 commence sur C8 avec de la magie, et on en a bien besoin ! Les plus fameux magiciens se sont donné rendez-vous aux Folies Bergère, à Paris, afin d’assister à la trente-troisième édition des Mandrakes d’or.

Cette cérémonie, qui récompense le meilleur de la prestidigitation dans le monde entier, sera animée par Maxime Guény. Bien connu des spectateurs de « Touche pas à mon poste ! », où il était chroniqueur, le journaliste (qui a aussi travaillé pour « Ciné-Télé-Revue ») est lui-même un féru de magie depuis ses 7 ans.