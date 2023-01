«Vu de l’année 2022»: l’année écoulée en mode zapping sur France 5

À l’image de la séquence « Vu » de « C à vous », France 5 propose de revivre l’année 2022 pendant près de quatre heures…

Diffusé quotidiennement sur France 5, « Vu » sélectionne les moments les plus forts, les plus étonnants, les plus dérangeants programmés chaque jour à la télé. Ces extraits sont empilés les uns derrière les autres, sans analyse ni commentaire. Chaque jour, douze personnes venant d’horizons différents (photographe, attaché parlementaire, danseur…) sont réparties en deux équipes afin de scruter toutes les émissions de toutes les chaînes françaises.

Derrière ce concept « sans jugement » : Patrick Menais. C’est lui qui avait déjà produit jusqu’en 2016 le mythique « Zapping » de Canal + dont « Vu » a repris le fonds de commerce aujourd’hui. Ce 1er janvier, France 5 propose une compilation de ce qu’il faudra retenir de 2022 à la télé, où le meilleur côtoie toujours le pire.