Un temps instable et pluvieux les prochains jours: la météo région par région

Ce soir et en première partie de nuit, quelques averses resteront possibles. Ensuite, un temps sec et de larges éclaircies gagneront toutes les régions avant que des champs de nuages bas ne se forment progressivement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima descendront autour de 1 degré dans les vallées ardennaises et 5 degrés en plaine, sous un vent modéré à assez fort.

Le vent de sud-ouest sera d’abord encore assez fort dans les terres et fort à la mer, avec des rafales de 50 à 60 km/h, mais il faiblira en seconde partie d’après-midi. Les maxima atteindront 7 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés en plaine.

Vendredi matin, des éclaircies persisteront encore essentiellement sur le nord-est, mais le ciel se couvrira rapidement depuis la France. Une zone de pluie atteindra alors notre pays en fin de matinée et traversera toutes les régions vers l’Allemagne et les Pays-Bas l’après-midi. Les températures seront comprises entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en plaine et les bourrasques pourront atteindre 70 voire plus localement 80 km/h.