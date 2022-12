Vente illégale de feux d’artifice dans un magasin de nuit à Molenbeek: un millier de pièces retrouvées

La police a eu connaissance qu’un commerce de feux d’artifice illégal pouvait avoir lieu dans un night shop, situé sur la chaussée de Merchtem à Molenbeek-Saint-Jean.

Ce mardi 27 décembre vers 17 heures, la police a fait une visite dans le magasin concerné et découvert des feux d’artifice illégaux. D’autres feux d’artifice illégaux ont été trouvés plus tard dans un box de garage. Au total, 992 pièces ont été trouvées, dont des mortiers et des feux d’artifice de type cobra.