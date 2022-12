Une quinquagénaire tombe nez à nez avec deux cambrioleurs dans son habitation à Oupeye

Mercredi, une dame âgée de 54 ans et domiciliée à Oupeye, s’est retrouvé nez à nez avec deux personnes, une jeune femme et un jeune homme, qui se trouvaient chez elle. L’une des deux était armée d’un tournevis et a menacé la quinquagénaire. Surpris par l’occupante des lieux, les deux jeunes gens ont pris la fuite mais, sur base des signalements donnés, ils ont rapidement été interpellés par les policiers.

Le jeune homme est mineur. Quant à la jeune femme, d’origine serbe, elle prétend avoir 15 ans mais un test osseux montre le contraire. ces deux-là ne sont pas connus des services de police. Ils ont été privés de liberté pour la nuit. Jeudi matin, le mineur a été mis à la disposition du parquet de la Famille. La demoiselle, elle, a été présentée au juge d’instruction avec une demande de mandat d’arrêt.