Scène insolite lors de Leeds-Manchester City: Kyle Walker s’amuse avec une caméra, tente de lui donner à boire et… l’arrache (vidéo)

Ce mercredi, le Manchester City de Kevin De Bruyne se déplaçait à Ellan Road, l’antre de Leeds United, avec la ferme intention de ne pas laisser Arsenal prendre le large en tête. Et les Cityzens ont rempli leur mission, en s’imposant 1-3, avec un nouveau doublé du phénomène Erling Haaland.

Une rencontre à laquelle le latéral droit Kyle Walker a assisté depuis le banc de touche, Pep Guardiola lui préférant le jeune et prometteur Rico Lewis. Ce qui n’a pas empêché le défenseur des Three Lions de s’illustrer, et d’une manière assez cocasse. Jamais le dernier quand il s’agit d’amuser la galerie, l’ancien de Tottenham a cette fois décidé de jouer avec… une caméra, installée sur le banc des Skyblues. Que ce soit en mettant sa tête devant ou en faisant semblant de lui donner à boire, Kyle Walker s’est amusé comme un enfant avec son nouvel ami, ce qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters présents juste derrière le banc de touche des Cityzens. Jusqu’au moment où l’Anglais l’a tout simplement… arrachée, en tentant de la déplacer ! Une scène qui, depuis lors, fait le tour des réseaux sociaux…