Rudy victime de deux tentatives d’assassinat à Châtelineau et Manage: trois des condamnés ont déjà fait appel, le parquet estime quant à lui les peines trop légères

Ils avaient 30 jours pour aller en appel… mais ils n’ont pas traîné. Et pour cause, ils ont tous les trois fait l’objet d’une arrestation immédiate à l’audience, le 21 décembre dernier, et ont donc passé Noël loin de leurs familles. Depuis, les requêtes de mise en liberté déposées par leurs avocats ont toutes trois été rejetées. Jonathan Pifko, Steve Lambert et Jessica Quériat espèrent dès lors que la cour d’appel de Mons aura une autre lecture de leur dossier que le tribunal correctionnel de Charleroi.