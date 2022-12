Les Belges considèrent la vitesse excessive comme principal problème dans leur quartier

Cette enquête a été menée auprès de 400.000 citoyens âgés de 15 ans ou plus, avec un taux de réponse de 25%.

Parmi les dix principaux problèmes de quartier mentionnés par les personnes interrogées, cinq concernent la circulation de véhicules. La vitesse non-adaptée arrive de loin en première position (67%), viennent ensuite la conduite agressive (3e avec 46%), les stationnements gênants (4e avec 44%), les nuisances sonores causées par le trafic routier (5e avec 39%) et celles liées aux poids lourds (6e avec 38%). Les dépôts clandestins et les détritus sur la voie publique est le seul problème non lié à la circulation à occuper le top 5, à la 2e place (50%).