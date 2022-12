Les rats envahissent les rues d’Anderlecht: «Ils font la taille d’une bouteille» (photos et vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les habitants d’Anderlecht n’en peuvent plus. Dans leur cave ou en pleine rue, ils se retrouvent nez à nez avec des rats, qui se font de plus en plus nombreux dans la commune. En se baladant dans les rues de Cureghem, Gianfranco, qui habite le quartier depuis de nombreuses années, a fait une découverte surprenante. « Il y avait plusieurs carcasses de rats sur mon chemin », s’exclame-il. Certaines étaient déchiquetées, et pourrissaient sur le trottoir.

Ce n’est malheureusement pas un cas isolé. Une vidéo montre de nombreux rats sortir d’un sac-poubelle rue Bara, à deux pas de la gare de Bruxelles-Midi, encore une fois en plein jour. « Il y en a de plus en plus, et ils sont encore plus visibles qu’avant », regrette Gianfranco. Les dépôts clandestins sont fréquents, les déchets attirent alors les nuisibles. En plus du nombre, cet habitant a été impressionné par la taille de ces rats. « Ils font la taille d’une bouteille de soda, c’est choquant. »