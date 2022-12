Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce centre de jour agréé pour les personnes atteintes de polyhandicap, mentaux mais aussi physiques, existe depuis plus de 30 ans. Il a en effet été créé le 3 juillet 1979, par une ASBL regroupant des parents et avec le soutien de l’Association Nationale d’Aide aux Handicapés Mentaux (ANAHM), aujourd’hui devenue la Fondation Renée Portray. Ils ont donc investi une villa et entamé les travaux pour permettre de disposer d’espaces adaptés aux diverses activités.

L’actuelle Villa des Jacinthes. - D.R.

À ses origines, le centre accueillait exclusivement des enfants mais ces derniers ont grandi, et très peu de centres acceptaient des adultes si lourdement touchés par le handicap. En 1994, l’ASBL a donc créé elle-même un service pour continuer à accueillir ces bénéficiaires en centre de jour.