L’arme anti-Tesla de VW

Ce nouveau modèle pourrait être la nouvelle ID.7, la future grande berline électrique de la marque. Destinée à remplacer l’Arteon, l’ID.7 se situera logiquement un cran au-dessus de l’ID.5. Même si on ne sait pas encore grand-chose sur ce nouveau modèle, il sera étroitement dérivé du concept ID.Aero (photo), avec une longueur de quasiment 5 mètres et un coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de seulement 0,23.

Plus d’autonomie

Avec la batterie de 77 kWh qui équipe actuellement l’ID.5, l’autonomie atteindra 620 km, soit 100 km de plus que le SUV. Mais Volkswagen pourrait aller plus loin en utilisant la batterie de 111 kWh présentée sur le concept ID Vizzion en 2018. Quant au moteur, il pourrait s’agir de l’actuelle unité développant 204 ch, à moins que le positionnement haut de gamme de cette nouvelle grande berline électrique n’implique deux moteurs combinés, et donc 4 roues motrices. Affaire à suivre…