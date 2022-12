Le maïeur d’Hensies lance un appel à témoins pour retrouver le coupable: une facture de plus de 13.000€ pour nettoyer le dépôt sauvage!

C’est un passant qui a prévenu l’administration communale d’Hensies, qui à son tour a alerté la police. De là, le bourgmestre d’Hensies et député fédéral socialiste Éric Thiébaut a lancé un appel à témoins. « Un camion a déversé des déchets polluants chemin du Trainage à Hensies, près du pont de l’autoroute et de l’ancienne décharge », a-t-il annoncé sur Facebook. « La commune va devoir dépenser des milliers d’euros pour les évacuer et dépolluer le sol sur une profondeur de 30 cm. »

Lire aussi 120 dépôts sauvages chaque année dans la commune d’Ath: une seule solution, la répression! «Nous allons toucher au portefeuille»