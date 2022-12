«Tu te fais du mal et tu ne veux plus vivre»: Louane revient sur ses pensées suicidaires alors qu’elle était victime de grossophobie (vidéo)

En 2013, Louane n’a que 16 ans lorsqu’elle participe à « The Voice » en France, et se retrouve la cible de certains haters…

Sur YouTube, Louane a dévoilé une vidéo très personnelle. La chanteuse évoque ses traumatismes, de l’enfance à l’adolescence. « Hello, toi, je ne sais pas trop à qui je parle. Tu as 8 ans, 12 ans, 16 ans et puis 19. Je crois que du plus loin que je m’en souvienne, tu ne t’es jamais sentie vraiment bien dans ta peau, tu t’es jamais vraiment sentie acceptée, et même quand les gens te regardaient avec des yeux brillants, tu n’as jamais réussi à en ressentir de la valeur », lâche Louane en début de vidéo.

Lorsqu’elle participe à « The Voice » sur TF1 en 2013, Louane n’a alors que 16 ans, et doit faire face à de nombreuses remarques grossophobes. De quoi pousser celle qui souffrait de troubles alimentaires vers un certain mal-être : « Tu te retrouves prise au piège des insultes, des bousculades, des phrases dans ta vie qui résonneront pendant des années comme ‘boule de gras’. C’est à ce moment-là que tu prends conscience de ton corps et, vraiment, de la pire des façons (…) Tu te fais du mal et tu ne veux plus vivre. »