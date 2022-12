Le Suzuki Jimny 5 portes arrive enfin

Véritable chouchou du public, le nouveau Suzuki Jimny 3 portes n’est malheureusement pas resté très longtemps au catalogue de la marque en Europe en raison de ses rejets de CO2 trop importants pour se conformer aux normes. On sait maintenant qu’une version 5 portes est sur le point d’être présentée avec un nouveau moteur hybride. Selon nos confrères de Best Car, ce sera pour le 13 janvier prochain, en Inde.

Toujours compact

Plus longue de 30 cm que la version 3 portes que nous connaissons, cette nouvelle déclinaison attendue depuis maintenant deux ans devrait rester sous la barre des 4 m de long pour conserver un maximum de compacité. Best Car évoque l’arrivée d’un nouveau moteur hybride plus puissant et plus propre, mais on ignore pour l’instant s’il répondra aux normes européennes.