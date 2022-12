Découvrez quelques bons plans de soirée de Nouvel An en province de Luxembourg

L’Arlon New Year Party est de retour pour une 4e édition exceptionnelle ce 31 décembre. Après trois ans d’absence, la soirée de Nouvel An fait enfin son grand retour dans le chef-lieu. Soucieux d’offrir une Saint-Sylvestre mémorable, l’organisation a décidé de mettre sur pied une soirée qui s’annonce des plus festives.

Placée sous la thématique « Chic & Paillettes », l’organisation invite celles et ceux qui souhaitent jouer le jeu à arborer leurs plus belles tenues de fête. Côté ambiance musicale, plusieurs artistes seront présents tout au long de la soirée et rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts ! Ils seront plusieurs à se partager les platines pour animer votre soirée.

Nouvel à La Table de l’épicerie à Neufchâteau

Ce 31 décembre, La Table vous invite à partager un réveillon tout simple et convivial, autour de ses bons produits : rillettes de truite maison et sa petite salade d'hiver (chicon et orange), parmentier de patate douce et canard confit, trio de desserts gourmands. Également en déclinaison végétarienne (rillettes végétales, parmentier de lentilles). Ouverture des portes dès 19h30, zakouskis à picorer ensemble autour du bar.

P.A.F. 38 € en version classique et 32 € en version végé (zakouskis, entrée, plat et dessert hors boissons). Petites bougies, chouette musique et voisin-es de table super sympas assurés ! Table commune pour celles et ceux qui le souhaitent (nous prévenir).

Réservations indispensables au 061 61 10 22 ou à L'Epicerie du Centre (061 27 04 27), info@latable.org.

Le Mouton Noir fête le Nouvel An avec vous

Venez fêter les 12 coups de minuit ce 31 décembre au sein du Mouton Noir à Martelange ! Dés 22h, l’établissement vous accueille pour une soirée dansante animée par DJ MAX.

Infos:

Prévente: 20€

Sur place: 25€

Mail : info@lemoutonnoir.lu

Téléphone :+352 26 61 59 41

38e bal du Nouvel An à Ortho

Après deux ans d’absence pour cause de Covid, Michel Meyer, la légende ardennaise, et toute l'équipe du Forum d’Ortho se retrouvent pour vous offrir une nouvelle soirée de toute grande folie. De celles qui vous font un bien fou le lendemain du réveillon. De celles qui vous donnent une énergie pour le restant de l’année…

Ambiance 70-80-90-2000-2010-2020