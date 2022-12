Kruidvat ouvre un nouveau magasin en Vinâve d’Île: «Un emplacement de choix au cœur de Liège!»

Kruidvat poursuit son expansion chez nous. La marque inaugure ce jeudi 26 décembre situé en rue Vinâve d’Île dans le centre de Liège et compte désormais seize magazins en région liégeoise.

Le magasin de Liège met l’accent sur la catégorie « Fun » et offrira un assortiment élargi de produits liés aux soins de la personne. La clientèle pourra donc y retrouver une large gamme de produits de beauté, tels que maquillage, produits de soin visage, colorations, etc. Ce magasin est le troisième magasin Kruidvat présent dans le centre de Liège, les deux autres étant situés dans les Galeries St-Lambert et dans la Rue Feronstrée.