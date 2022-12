Comment arrêter Erling Haaland? Vincent Kompany donne sa réponse: «Il faut être à 100%» (vidéo)

Erling Haaland est en train d’affoler les compteurs et les défenses en Premier League. L’attaquant de Manchester City a déjà inscrit 20 buts en 14 matchs de championnat. Et certains défenseurs se demandent comment arrêter le « Cyborg ». Interrogé par ESPN, Vincent Kompany a donné quelques pistes.

L’ancien défenseur de Manchester City a d’abord expliqué qu’il devait être en forme pour arrêter Haaland : « J’aurais bien aimé jouer contre lui. Tout d’abord, je devrais être en forme, à 100 %. Aucun problème au mollet et ensuite je profiterai du match. Réduire la distance en permanence et tenter de lire sa course », explique-t-il.