Revoir sa mobilité ça a du sens

Devenues au fil du temps de plus en plus écologiques, ergonomiques, sécuritaires, esthétiques tout en offrant une facilité d’usage parfaitement adaptée aux nouvelles réalités de mobilité et à l’évolution du comportement routier et des législations, les voitures sans permis (pour les personnes nées avant 1961) ont transcendé leur destin. Plus qu’une alternative, c'est une solution dans l’air du temps, séduisante, facile d’usage et pleine d’avantages.

Le nombre et le poids des contraintes liées à la circulation automobile tendent à démoder le passage systématique du permis B classique pour certaines catégories de citoyens, dont une bonne partie de citadins actifs. Il existe une véritable pluralité de clients à qui s’adresse le véhicule sans permis. De l’urbain actif à la famille pour qui elle est un moyen d’offrir aux ados une autonomie rassurante. Sans oublier les populations plus rurales, des jeunes pour qui elle compense le manque de transports en commun aux seniors pour qui elle remplace la voiture classique. Ils partagent ensemble une nouvelle idée de la mobilité. Et puis, ces véhicules ont abandonné leur look minimaliste au profit de lignes profilées, de couleurs et de finitions tendance. En plus, les intérieurs sont devenus confortables et les équipements high-tech permettent de personnaliser son véhicule.