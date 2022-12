L’incroyable garage de plus d’un million d’euros de Kylian Mbappé: le Français possède neuf voitures… alors qu’il n’a même pas le permis!

Du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé est déjà à la tête d’une immense fortune. Son nouveau contrat au Paris Saint-Germain lui rapportant environ 100 millions d’euros brut par an, le champion du monde 2018 a de quoi se payer quelques folies quand bon lui chante. Comme, par exemple, l’une ou l’autre voiture de luxe, dont le Français semble friand, comme le révèlent nos confrères de GQ. Il suffit de faire une petite visite de son garage personnel pour s’en rendre très vite compte…

Jugez plutôt par vous-mêmes. Tout d’abord, le Francilien possède trois modèles de la marque Volkswagen : une Tiguan (qui vaudrait environ 57.000 euros), un Touareg (120.000 euros) et un MUV. Ensuite, l’ancien de l’AS Monaco a une Mercedes-Benz Classe V (d’une valeur de 135.000 euros), une BMW, une Audi et un Range Rover.

Tout cela constitue déjà une belle collection, mais ce n’est pas fini, loin de là. Kylian Mbappé possède également deux Ferrari : une 488 Pista (500.000 euros) et un modèle 458. Au total, si l’on cumule toutes ces valeurs, on obtient une collection de plus d’un million d’euros (soit 1/180e de la valeur marchande estimée de Mbappé, pour l’anecdote), dont le Français peut profiter quand il veut. Enfin, quand il veut… mais depuis le siège passager. Car, à 24 ans, Kylian Mbappé n’a toujours pas le permis de conduire. L’attaquant parisien se fait donc conduire partout où il doit aller, à bord de l’une de ses nombreuses voitures. Peut-être une manière de mieux profiter du confort offert par ces dernières…