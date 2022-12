Du vrai premium!

Avec cette version Plug-in Hybrid Q4, la famille Tonale est maintenant complète. La variante hybride rechargeable à transmission intégrale « virtuelle » (moteur essence à l’avant, moteur électrique à l’arrière) est par ailleurs le haut de gamme du modèle. Ce que démontre non seulement le prix costaud, mais aussi la finition remarquable. Quiconque a eu en main une Alfa de certaines périodes antérieures sait que la qualité des matériaux et d’assemblage n’a pas toujours été un atout de la marque. Mais ça, c’était avant.

« Ce Tonale est une alternative à des modèles premiums bien connus du segment C », déclare le grand patron Jean-Philippe Imparato durant la présentation. Et il a raison. Autre aspect haut de gamme de ce Tonale, l’irréprochable isolation phonique. Ajoutez encore les subtiles transitions entre essence et électricité, et quand on roule de façon tranquille, il faut parfois écouter très attentivement pour savoir laquelle de ces sources est au travail. L’autonomie électrique est clairement un argument : on peut compter sur une cinquantaine de kilomètres sans éveiller le moteur essence. Alfa promet même jusqu’à 80 km en circulation exclusivement urbaine et encombrée. Parfait pour les trajets boulot-maison.