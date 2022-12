Nouveau défi

Utilisant la Supersport RS660 comme base, la Tuono a subi les modifications nécessaires pour devenir un roadster. Deux points d’ancrage du moteur au lieu de trois pour plus de flexibilité. Un angle de chasse plus petit (23,9°), un empattement plus court (1.378 mm) et un débattement de la suspension avant également plus court. Le guidon est différent par rapport à la RS, pour une position de conduite plus droite.

Un simple coup d’œil à la Tuono 660 permet de constater l’influence du MotoGP. Mais ce n’est pas seulement sur le plan visuel que la Tuono se distingue. Il est clair que cette moto trouve également un équilibre entre le plaisir pur et la facilité d’utilisation au quotidien, ce que les concurrentes de 600 à 900 cc ne parviennent pas toujours à faire. Nous avons commencé notre essai par de petites routes, de nombreux freinages et d’incessants nids de poule et carrefours. Le genre d’itinéraire que l’on trouve partout. Malgré son caractère sportif, la Tuono se sent comme un poisson dans l’eau, même dans cet environnement. Une position de conduite détendue, une selle confortable qui offre un soutien suffisant, un guidon qui n’alourdit pas les bras comme en position penchée. Les performances du moteur (avec ride-by-wire) sont excellentes.