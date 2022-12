Un adieu mémorable !

Audi reste assez évasif concernant l’avenir de sa supercar R8 : reviendra-t-elle dans une nouvelle version totalement électrique ? Dans tous les cas, elle s’illustre ici dans une édition limitée à 333 exemplaires au monde (3 pour la Belgique) : GT RWD. RWD signifie « Rear-wheel drive », soit « roues arrière motrices ». Nous avons pu en prendre le volant sur le circuit espagnol de Monteblanco ! La grande nouveauté de cette sportive au moteur V10 noble et rageur, c’est le mode « Torque rear » qui permet de paramétrer l’antipatinage sur 7 niveaux.

Le niveau 1 garantit un faible patinage, jusqu’au 7 qui autorise un patinage important. Ce paramètre se règle via une molette au volant et n’offre que du fun ! On peut y aller en dérapage complet ou opter pour l’efficacité sur circuit. Cette fonction s’adapte au niveau d’expérience du pilote et aux conditions climatiques. Pour vous donner un exemple, nous avons opté pour le niveau 4 sur piste sèche, autorisant quelques dérives en sortie de virage, mais sans perdre en efficacité. Cette R8 GT RWD rend une séance sur circuit ultra-amusante car, avec le V10 en position centrale arrière, l’arrière décroche légèrement lorsqu’on freine jusqu’en entrée de courbe et si on le souhaite, cette R8 se dandine aussi en sortie de courbe.