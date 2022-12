Déclinaison trail

Par rapport à sa petite sœur, la Leoncino 800, la Leoncino 800 Trail voit ses suspensions bénéficier, à l’avant comme à l’arrière, de 10 mm de débattement supplémentaires. Les jantes à bâtons mutent en jantes à rayons tubeless avec une roue avant qui grimpe vers du 19 pouces. La monte pneumatique évolue vers les excellents pneus mixtes Pirelli Scorpion Rally STR. Et avec tout cela, fatalement, la garde au sol se voit rehaussée de 29 mm.

Le lion prend 12 kg au passage et ce bel échappement relevé à double tubes y est peut-être pour quelque chose, mais quelle plus-value esthétique ! Enfin, on notera l’apparition d’un saute-vent. Penser que ces divergences ne sont finalement qu’un coup marketing serait une erreur, car il s’agit bien de deux motos différentes munies de personnalités propres. La poignée de gaz se montre notamment plus souple et progressive et la position de conduite générale s'avère plus haute, droite et légèrement reculée. Mais a particularité de cette Leoncino 800 Trail, c’est aussi son caractère hybride. Destinée à un usage essentiellement routier, elle est néanmoins conçue pour des situations de tout-terrain dit "léger" où elle se montrera particulièrement séduisante et joueuse.