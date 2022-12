La limousine 100 % électrique

BMW a en effet choisi de nous emmener à Los Angeles pour découvrir la toute nouvelle famille 7. Pourquoi les USA ? Car pour les Série 7 et X7, le marché américain fait partie, avec la Chine, des deux marchés les plus importants. Ça se comprend car, aux USA, tout est "big" ! On peut y caser "facilement" cette nouvelle Série 7, encore plus longue que la version longue de l’ancienne Série 7, soit 5,39 m ! Dans la famille Série 7, on accueille maintenant une petite nouvelle qui ne rejette aucune émission à l’échappement : l’i7, totalement électrique.

Un beau bébé, donc, dans lequel il a fallu insérer une énorme batterie de 101,7 kWh. Elle lui permet de parcourir jusqu’à 625 km. La technologie des cellules qui équipent cette batterie est similaire à celle qui sera utilisée pour la future Rolls-Royce 100% électrique ! Si on vous parle de Rolls-Royce, ce n’est pas tout à fait innocent car la nouvelle Série 7 offre un raffinement encore plus exceptionnel qu’auparavant. En cochant plusieurs cases dans la liste des options, les passagers arrière pourront profiter, tout d’abord, d’un immense écran 8K de 31,3’’ avec accès à Amazon Fire TV. Rien que ça ! Évidemment, pour le reste, le confort est épatant, d’autant plus avec les sièges massant facilement réglables à partir de la toute nouvelle commande tactile située sur la poignée de porte (un mini-smartphone !).