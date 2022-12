Via Instagram, la police bruxelloise débusque un vendeur de feux d’artifice

En aval des problèmes survenus après certains matchs de la Coupe du monde de football, notamment la dégradation importante d’un véhicule par le moyen d’explosifs, et en amont des festivités du réveillon de Nouvel An, la cellule Cybercriminalité de notre recherche locale est très active en ligne. Elle surveille entre autres les réseaux sociaux en vue de prévenir la criminalité et de détecter des ventes de feux d’artifice et d’explosifs.

« Lors de cette surveillance, notre attention a été attirée par la vente de feux d’artifice et d’explosifs, dont certains de type Cobra 8, via un compte Instagram. L’enquête menée par la cellule Cybercriminalité de notre recherche locale a permis d’identifier un suspect », explique la police bruxelloise. Lors de la perquisition, une quantité importante de feux d’artifice a été trouvée et saisie. Les enquêteurs ont sollicité l’assistance du service Dovo/Sedee ainsi que du SPF Économie pour la manipulation et le stockage sûrs des feux d’artifice.