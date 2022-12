Le «side by side» comme cible

Pour améliorer le transfert de la puissance vers les roues arrière, le Maverick 2022 (et d’autres modèles) est pourvu d’un nouveau variateur « pDrive » qui réduit les jeux de fonctionnement et améliore la réactivité. En marge de sa production de SSV dont la renommée n’est plus à faire, Can-Am produit également des quads aux capacités de franchissements redoutables. Les quads de la gamme X MR (18.579€) ainsi que le Outlander XT-P et Max Limited (à partir de 16.279€) sont dorénavant tous équipés du Visco-4lok, qui verrouille le différentiel avant et améliore la motricité des roues.

La fiche technique annonce une augmentation du couple et de la puissance (52 chevaux) à des régimes inférieurs. Réclamant moins d’entretien et avec une diminution des vibrations, cette motorisation prendra place dans les modèles Commander 700, Defender HDI et Maverick Trail 700. Du coté des buggys « hypersportifs », Can-Am se place en pole position de cette catégorie avec son nouveau Maverick Turbo RR (à partir de 25.679€) qui affiche une puissance de 200 chevaux afin de propulser son pilote à des vitesses grand V sur les sentiers et pistes du monde entier.

De quatre roues, on passe sur trois roues. Un genre de « moto » qui rencontre de plus en plus de passionnés tant la facilité de conduite et les assistances simplifient la prise en mains. Sans oublier, une position plus reposante, un équilibre sécurisé et la possibilité d’embarquer toutes ses petites affaires. Can-Am propose aussi une version encore plus luxueuse de son « 3 roues » Spyder RT. De nouveaux coloris, une suspension arrière à air automatique, sièges et poignées chauffants et une capacité de rangement qui atteint les 177 litres s’associent à la motorisation de 1330 cm3 et ses 115 ch. Le Spyder dans sa configuration RT Sea-to-Sky s’affiche à 32.899€). Le Ryker (à partir de 12.099€ est un produit d’entrée de gamme mais qui dans sa nouvelle version Rally vous autorisera même à circuler en dehors de routes goudronnées. Les moteurs sont de type Rotax 600 (2 cylindres) ou 900 ACE (3 cylindres).