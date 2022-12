Grosse émotion pour Pascal et Agnès, ils vont perdre leur emploi chez Makro: le couple s’était rencontré au magasin de Lodelinsart, «il travaillait en rayon et moi à la caisse» (vidéo)

Les magasins Makro de Belgique vont définitivement fermer leurs portes ce samedi 31 décembre. Certains employés travaillaient dans ces magasins depuis de nombreuses années. Agnès et Pascal, un couple marié, s’y sont même rencontrés : « Il travaillait en rayon et moi j’étais caissière à l’époque. Je n’avais pas encore mon contrat définitif. Quand on avait peu de clients, les caissières allaient en renfort dans les rayons. De fil en aiguille, en discutant l’amour s’est installé », raconte à RTL INFO Agnès, qui travaille au Makro de Lodelinsart.

De nombreux collègues, devenus des amis avec le temps, avaient d’ailleurs assisté à leur mariage : « C’était un mariage Marko », plaisante Pascal.