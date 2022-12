Le gadget devient succès populaire

Le premier changement c’est que nous allons tous – de gré ou de force – passer à l’électrique. L’autre changement concerne les plus jeunes citadins : posséder sa propre voiture ne sera plus tendance. Et, dans bien des cas, ladite voiture ne servira que pour quelques kilomètres, elle peut donc être rudimentaire. Vue comme ça, la Citroën AMI est exactement ce qu’il faut. Elle est minuscule dehors, mais assez grande dedans pour emmener deux adultes faire du shoping.

Bien sûr, elle est électrique, et c’est peu de dire qu’elle est rudimentaire. Mais l’AMI est entièrement fermée, ce qui signifie qu’on est vraiment à l’abri des intempéries. C’est vrai, pas du froid car si on a droit à une soufflerie, c’est uniquement pour désembuer le pare-brise. En même temps, on est prévenu : c’est rudimentaire et c’est plus confortable et plus sûr qu’un scooter. Cette comparaison n’est pas faite au hasard, puisqu’avec des 6 kW (8 ch) et sa vitesse strictement limitée à 45 km/h, la Citroën AMI est légalement un quadricycle à moteur que l’on peut conduire dès 16 ans avec un permis AM. Tiens, au fait : c’est comment, de conduire ce bidule ?