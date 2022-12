Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les centres de contrôle technique des trois régions du pays vérifient les émissions et le bon fonctionnement du filtre à particules sur les véhicules à partir de la norme Euro 5b depuis le 1er juillet 2022. Ils ont embrayé sur les Pays-bas qui sont précurseurs de ce contrôle du FAP.

Si le moteur émet moins de 250.000 particules par cm³, c’est carte verte pour le conducteur. Mais entre 250.000 et 1 million de particules par cm³, c'est carton jaune : le conducteur doit se mettre en règle dans les 2 ans. Au-delà de 1 million, carton rouge : le conducteur a théoriquement 14 jours pour réparer ou remplacer le filtre à particules et représenter obligatoirement son véhicule au contrôle technique. Ce contrôle permet de déceler les filtres défectueux, voire inexistants. Vu le coût d’un filtre à particules de 1000 à 3000 euros, certains n’hésitent pas à le démonter en effet, car il n’empêche pas la voiture de rouler. Depuis juillet, plus de 5 % des véhicules ont ainsi reçu une carte rouge.