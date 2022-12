Mise à jour bienvenue

À sa sortie, en 2018, certains ont reproché au C5 Aircross d’avoir trop conservé les courbes molles – ou pas assez statutaires – des monospaces compacts qui l’ont précédé (Xsara et C4 Picasso, C4 Space Tourer). Au fond, peut-on en vouloir à Citroën d’avoir tenté de reconstruire son ADN ? Mais le fait est que les canons de beauté du genre « pseudo 4x4 » prônent au contraire des lignes horizontales, des volumes plus carrés, des calandres droites et hautes, des capots dont on voit les contours…

Le nouveau C5 Aircross gagne donc visuellement en carrure et en présence, bien aidé en cela par une signature lumineuse originale. Derrière sa belle nouvelle gueule de SUV, le C5 Aircross a eu l’intelligence de conserver la modularité d’un monospace dans un volume intérieur – rapporté à l’encombrement extérieur – plus généreux et exploitable que ses rivaux. Ceci grâce, entre autres, aux 3 sièges individuels au rang 2, coulissants, inclinables et escamotables. Conforts d’assise et de roulage héritent du nouveau rembourrage en surépaisseur (+15 mm), étrenné par les récentes C4 et C5 X. On notera les nouvelles offres Alcantara et cuir perforé sans oublier, bien sûr, la nouvelle tablette tactile de 10 pouces, à portée des doigts et des yeux.