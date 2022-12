Pourquoi diable le groupe Renault a-t-il choisi Marrakech pour célébrer le douzième anniversaire de son Duster ? Il s’agit tout simplement d’un retour aux sources. C’est ici que la presse internationale a pu essayer pour la première fois celui qui s’est entretemps vendu à plus de 2,1 millions d’unités. Depuis, le Duster a évidemment énormément progressé. Pas tellement en termes de dimensions, puisque l’actuel n’est que 3 cm plus long que l’original. Pas trop en termes de poids non plus : 29 kilos en douze ans, ce qui est remarquable. Mais surtout en maturité et en sérieux !

A bord notamment. Depuis son dernier facelift en 2021, il a adopté des lignes plus sérieuses, et surtout, un bel écran tactile de 8 pouces qui pilote un multimédia connecté avec Android Auto et Apple Carplay. Et en cette fin d’année 2022, il adopte la nouvelle identité Dacia comme le reste de la gamme : calandre inédite avec nouveau logo, lettrage Dacia sur le hayon et sur le volant, et éléments décoratifs blancs. Si l’on connait au Duster des aptitudes familiales indéniables, il nous a démontré qu’il avait d’autres talents dans l’environnement hostile du désert d’Agafay. Là, il avale les bosses, trous et pierres en préservant admirablement le confort à bord. Et quand le terrain se fait plus exigeant, les quatre roues motrices de notre version d’essai (dCi 115 ch) font preuve d’une efficacité là-encore au-delà de toute critique. Et pourtant, rien ne lui a été épargné : ni les croisements de ponts, ni les descentes abruptes, ni l’escalade de rochers impressionnants, ni même la traversée d’oueds.