Il en offre plus que jamais

La DS7 est un véritable succès pour le constructeur premium du groupe Stellantis. Le SUV préféré du président Macron réalise à lui seul 40 % des ventes de la marque dans notre pays. Une proportion qu’égale désormais la plus récente DS4. Pour continuer à tenir tête à sa petite sœur, le modèle se refond donc, et plus profondément qu’il n’y parait. L’ancienne version et celle mise à jour côte à côte font apparaitre une calandre élargie, des feux affinés et une nouvelle signature lumineuse à LED littéralement intégrée dans le bouclier. À l’arrière, c’est que tout le hayon a été redessiné.

À bord, le nouvel écran élargi pilote le système multimédia Iris, et le conducteur a droit à de nouveau graphisme pour le tableau de bord digital. Et surtout, la qualité perçue grimpe encore d’un cran, et n’a désormais plus rien à envier à ses concurrentes d’outre-Rhin. Le DS7 s’offre désormais en quatre motorisations. Au diesel de 130 ch s’ajoutent trois offres hybrides rechargeables. Les E-Tense 225 ch et E-Tense 4x4 300 ch gagnent quelques kilomètres d’autonomie électrique (jusqu’à 65 km). Et au sommet de l’offre trône désormais une inédite version forte de 360 chevaux grâce à ses deux moteurs électriques qui prêtent main-forte au 1.6l essence. Mais les ingénieurs ne se sont pas contentés de greffer plus de chevaux, ils ont également retravaillé tout le châssis en conséquence : direction recalibrée, suspensions raffermies, pneus sport spécifiques, etc.