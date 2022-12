Pierre Meyer ouvre son cabaret aux téléspectateurs de la Une: «Line Renaud et Patrick Sébastien sont des habitués»

« Kirrwiller est un village de 450 habitants perdu en pleine campagne. Mes parents y tenaient un petit restaurant qui faisait bistrot, auberge. A côté, en 1948, ils avaient construit une petite salle de dancing. Je suis cuisinier de métier et j’ai commencé à y travailler fin des années 1970. On organisait des soirées à thème. J’ai grandi dans cette ambiance de fête et de musique. Au fond, être chef, ce n’est pas si différent d’être artiste, le but est de faire plaisir aux gens. Mon énergie est consacrée à faire en sorte que mes hôtes passent un moment de bonheur.

« Pour animer l’établissement, j’allais à Paris voir des spectacles et y embaucher des artistes pour les week-ends. En 1989, on a décidé de voir plus grand, de se lancer dans nos propres productions parce que je ne trouvais plus assez de nouvelles troupes. C’était un pari fou ! J’ai construit une vraie scène avec des plateaux hydrauliques, un système de levage pour les décors. On a doublé la clientèle en un an, j’ai donc continué à investir. Un quotidien a parlé de mon cabaret, et cela a attiré les télés. TF1, France 2 et France 3 sont venus faire des reportages. Je crois que le succès du Royal Palace tient au fait qu’on a toujours voulu mettre la barre plus haut, étonner plus encore, décorer pour que ce soit un endroit de rêve et de magie. On a été les premiers à construire un mur de LED, pour faire des images en 3D. Cela implique évidemment une remise en question permanente. Et cela fait quarante-trois ans que ça dure. On a un amphithéâtre de 8000 m2, un lounge club, des restaurants avec des chefs venant d’étoilés. Cent trente personnes travaillent au Royal Palace, dont quarante artistes résidents. Une dizaine de nationalités d’artistes travaillent pour nous. Maintenant avec la guerre, malheureusement, les artistes ukrainiens ne peuvent plus sortir de leur pays… Le montant annuel pour la production s’élève à trois millions d’euros. On organise deux cents représentations par an, et on accueille en moyenne par an 200000 personnes. Notre public vient de la France entière, de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche. Après le covid, on a constaté plus d’affluence, les gens ont encore plus le besoin de s’évader.