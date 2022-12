Il ne vous reste que quelques jours pour visiter l’exposition « 7 Péchés », au CTLM à Verviers

Les péchés, c’est tout ce que nous ne devrions pas faire. Depuis toujours, l’humain essaye d’y résister. Pour y aider ses fidèles, l’église les terrorise avec des représentations de l’enfer, cet endroit où l’on se retrouve si l’on se conduit vraiment trop mal.

Lire aussi les-7-peches-capitaux-au-coeur-dune-nouvelle-expo-verviers-video

Venez donc voir au Centre Tourisme Laine et Mode (CTLM) de Verviers l’imaginaire d’antan dans les gravures de Breughel et la traduction des péchés aujourd’hui avec les planches de l’artiste contemporaine Amandine Urruty. Admirez les nombreux objets qui illustrent les péchés et prenez part au grand jeu d’observation pour mieux vous plonger dans l’univers du mal !