Le coup de pouce électrique

Sorti en 2014, le SUV urbain qui s’inspire de la célèbre « Cinquecento », le 500X, forcément plus grand et doté de 5 portes, a fait l’objet d’un double engouement : pour les rondeurs minouches qu’il a empruntées à la 500 et pour le concept du SUV, aujourd’hui plébiscité par les acheteurs de voitures compactes. Mais le 500X ne va pas aussi loin que sa petite sœur en matière d’électrification…

Locomotive de gamme, sa nouvelle motorisation 1.5 turbo de 130 chevaux propose ici une hybridation très légère, comme son cousin Jeep Renegade e-Hybrid, construit sur la même base technique dans l’usine italienne de Melfi. Qui dit électrification légère, dit aussi un pied léger si la volonté du conducteur est de maximiser le roulage en mode électrique pur. Dans le cas du 500X Hybride, c’est possible parce le petit moteur électrique de 20 chevaux peut entraîner seul la voiture lors des manœuvres et sur des distances très courtes. La progression au pas, moteur à essence coupé, s’avère effectivement facile lorsque l’accélérateur est relâché, mais plus du tout dès qu’on appuie dessus à des vitesses supérieures à celles nécessaires pour manœuvrer. Concrètement, nous avons pu atteindre les 5,8l/100 km annoncés, ces chiffres placent le 500X Hybride dans la liste des bons élèves.