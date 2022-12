Files interminables, bousculades, cris…: scènes complètement folles chez Aldi en Angleterre ce jeudi, les clients se ruent dans les rayons pour un produit fraîchement commercialisé en magasin (vidéos)

Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir des clients de chez Aldi devenir complètement fous dans les rayons et se ruer sur les stocks de boisson. Cela a provoqué des scènes de « carnage » dans plusieurs magasins du pays. Certains en venaient presque aux mains pour pouvoir avoir leur fameuse bouteille de « Prime ».

Ce jeudi matin, une boisson énergisante nommée « Prime » s’installait pour la première fois dans les rayons de chez Aldi en Angleterre. Les amateurs, et ils sont nombreux, se sont rués devant leur magasin Aldi dès 6h du matin. Les boissons sont parties comme des petits pains, en quelques minutes seulement.

Mais pourquoi tant d’engouement autour de cette boisson ? Elle a connu un énorme succès en janvier dernier quand elle a été commercialisée et vendue dans un premier temps sur Internet aux États-Unis, en grande partie grâce aux YouTubeurs Logan Paul et KSI, qui se sont affichés avec cette boisson. Depuis, tout le monde se l’arrache !

de videos

Dans un communiqué, Aldi a déclaré : « La boisson d’hydratation virale créée par deux stars populaires de YouTube, KSI et Logan Paul, est disponible à l’achat pour seulement 1,99£ (2,25 €) dans les magasins Aldi du pays le 29 décembre. La boisson sera un Specialbuy – et comme avec tous les Specialbuys, une fois qu’ils sont partis, ils sont partis ! Le supermarché s’attend à une forte demande, donc une limite d’achat d’une bouteille de chaque goût par client a été fixée pour garantir qu’autant de personnes que possible aient la possibilité d’acheter le produit », a écrit la chaîne de magasins.