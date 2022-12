Géant vert

Si l’électrification avance à marche forcée en Europe, elle s’étend également aux États-Unis. Mais au pays du V8 et du sans-plomb, les références sont évidemment différentes. Ainsi ce Ford F-150 est-il le véhicule le plus vendu depuis quatre décennies ! Il était donc logique que Ford l’électrifie rapidement, d’autant que derrière, les concurrents pointent le bout du capot, qu’ils se nomment Chevrolet Silverado EV, RAM Revolution, GMC Hummer ou bien sûr Tesla Cybertruck.

Pour électrifier un engin de 6 mètres de long, Ford a mis le paquet : il est proposé en deux niveaux de puissance « confortables », 452 et 580 ch, et deux capacités de batteries, 98 ou 131 kWh autorisant jusqu’à 512 km d’autonomie. Dans tous les cas, on est agréablement surpris par la douceur sur la route. La poussée est puissante et continue, mais jamais violente. Et le confort, sans commune mesure avec les pick-up européens, impressionne, d’autant que le maintien est également très bon, compte tenu des 3 tonnes de l’engin ! C’est cela qui le rendrait peu compétitif en Europe, puisque la charge utile serait dérisoire pour respecter les 3.500 kg max autorisés avec un permis B.