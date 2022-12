Parcimonieusement électrifiée

Bestseller mondial à l’instar de la VW Golf et de la Toyota Corolla, la Focus conserve une position dominante dans les ventes de Ford, sans devoir racoler au moyen de « trucs » SUV. Même le succès du Puma ne semble pas lui faire de l’ombre. Air du temps oblige, la Focus a toutefois consenti à s’électrifier, mais pas trop : elle se contente d’un système mild-hybrid 48 volts qui assiste le 3 cylindres EcoBoost dans ses efforts de frugalité en essence.

Nous avons essayé un break Focus Clipper dans sa finition haut de gamme Vignale, en version 155 ch et avec boîte double-embrayage 7 rapports. La Vignale reçoit ce qui est désormais le plus grand écran tactile de la catégorie segment (13,2 pouces), ainsi que le nouveau système multimédia SYNC4, disposant entre-autres des commandes vocales « naturelles ». La boîte auto Powershift a été recalibrée pour permettre aux petits moteurs EcoBoost de brûler encore moins d’essence. Du coup cette boîte n’offre plus de commandes manuelles mais elle dispose toutefois de programmes de conduite (Normal, Sport, Eco) qui ne feront pas ronchonner ceux qui n’aiment pas que leur chère auto conduise à leur place. Tous les assistants actifs de conduite se veulent plus intelligents : l’Active Park Assist 2 gère lui-même la sélection des rapports, l’accélérateur et les freins.