Le prix de l’électricité continue de baisser en Belgique, celui du gaz remonte légèrement

Le prix européen du gaz est quant à lui reparti légèrement à la hausse après avoir baissé durant plus d’une semaine, sur la bourse néerlandaise TTF.

Lire aussi Luminus annonce le retour des contrats fixes dès le 1er janvier: voici pourquoi c’est une bonne chose pour le consommateur

Pour livraison vendredi, le prix moyen de l’électricité pour la Belgique est de 16,77 euros par MWh, sur l’Epex Spot. Le prix est le plus élevé pour la tranche horaire 17h-18h (31,91 euros), et le moins entre 4h et 5h du matin (0,57 euro). La moyenne journalière pour la Belgique est la plus basse de cette année, il faut remonter au 31 décembre 2021 pour avoir un prix « day ahead » plus bas (moyenne de 9,68 euros/MWh).