En phase avec la réalité du job

D’avoir pu prendre le volant de 6 configurations (vans tôlés, double-cab, châssis-cabine) du nouvel E-Transit à Barcelone m’a rapproché d’une certitude : un véhicule de livraison n’aurait jamais dû être qu’électrique ! Pour l’énorme confort de conduite que cela apporte, tant en pratiquant le porte-à-porte qu’en rotation péri-urbaine. Sans oublier que, comparé au Transit Diesel, l’E-Transit gagne en équilibre dynamique. À vide surtout.

Bien sûr, sa batterie au lithium (68 kWh – celle de la E-Mustang) le leste – en bien (centre de gravité abaissé) – de 317 kg avec la promesse de parcourir 317 km (WLTP). De quoi voir nettement plus loin que le « last mile delivery » ! Son moteur électrique n’a rien à envier au 2 litres à gasoil, tant en puissance (184ch ou 269ch) qu’en couple (430Nm !). L’implantation du moteur sur un essieu arrière repensé (à suspension indépendante et berceau en alu fabriqué en Chine) achève d’optimiser la répartition des masses. Facile à mener et à manœuvrer, l’E-Transit jouit d’assistants de conduite dernier cri, mais aussi de solutions connectées Ford Pro qui affinent la gestion des parcours et des recharges sur le réseau Blue Oval (15-80 % en 34 min sur borne rapide débitant 115 kW) pour, in fine, comprimer les coûts d’exploitation au plus bas.