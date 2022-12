Version XXL

La Low Rider ST est un cruiser bénéficiant du châssis Softail et d’un bloc V-Twin. Et quel V-Twin, puisqu’il s’agit du Milwaukee-Eight 117ci. Et en sus, par rapport à la Low Rider déjà présente dans la gamme Harley, la Low Rider ST bénéficie de deux valises rigides et d’un nouveau carénage monté sur le cadre. Une bécane dans le plus pur style « West Coast » californien. Il suffit d’appuyer sur le démarreur pour s’apercevoir que le cœur de cette moto n’est autre que son énorme twin…

Jugez plutôt : bénéficiant d’un refroidissement huile/air, le bloc Milwaukee-Eight 117 avance 1.923 cm3 de cylindrée et 168 Nm de couple à 3.500 tr/min. Un vrai mammouth ! L’échappement Shotgun décalé 2-en-2 lâche un son viril dans la plus pure tradition Harley tandis que les balanciers d’équilibrage réduisent les vibrations au ralenti. Concrètement, ça dépote un maximum. Une simple rotation du poignet et dans un « potato potato » fumant, la bête tracte comme si elle était sur la Highway To Hell. Le carénage monté sur le cadre voit sa forme inspirée du carénage classique du modèle FXRT Sport Glide, avec son phare central à LED de 14,6 cm associé à des aérations latérales. Ses lignes et ses proportions revisitées lui confèrent néanmoins un style plus moderne que le modèle qui l’a inspiré.