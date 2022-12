«Je sais faire des chapes de béton et décaper»: David Jeanmotte va vous étonner dans «La Yourte» sur Tipik

Gageons que comme nous, vous remettrez les prix d’excellence de ce jeu aux deux Montois de la compétition. On parie ? Avouez que l’idée est excellente d’amener tant Livia que David, toujours tirés à quatre épingles, à se dépouiller de leurs apprêts.

Pour se préparer au choc, David avait acheté pour 600 euros de matériel de survie : réchaud, hache, nourriture lyophilisée, batterie solaire, canne à pêche et on en passe… Vous verrez ce qui en adviendra. Et tous deux n’ont pas eu le même ressenti de l’expérience. « Mon Dieu (dit avec l’accent montois), j’ai peur de me voir à l’écran tellement j’ai crié, dit des gros mots et rouspété tout le long. Les gens vont croire que je suis chiante », raconte Livia. Un bis dans la yourte, très peu pour elle. « C’était pas du tout mon truc. Je suis une pure citadine, j’aime mon confort. En plus, je suis une compétitrice, j’étais à fond dans les défis parce que j’avais aussi peur de perdre mon confort j’avoue. En plus, Jérôme dit qu’il est insomniaque mais il a ronflé toutes les nuits et Martin, boule de nerfs, parle en liégeois même dans son sommeil », décrit-elle.