Le retour tant attendu

La nouvelle XL750 Transalp trouve son inspiration auprès de la version originale et, comme son illustre ancêtre, elle se veut aussi à l’aise au passage d’un col des Alpes que sur un chemin poussiéreux espagnol ou une piste caillouteuse islandaise. La position de conduite droite incite au voyage alors que le carénage et la bulle travaillent ensemble pour offrir une protection généreuse.

La ligne de la moto a été dessinée en privilégiant la simplicité et l’élégance. La hauteur de selle est de 850 mm mais une selle basse de 820 mm est proposée en option. La position de pilotage est annoncée droite et se traduisant par un contrôle naturel et un bras de levier efficace au guidon. La géométrie déterminée par la position des repose-pieds, de la selle et du guidon est également prévue pour conserver son ergonomie lorsque le pilote se dressera sur les repose-pieds. En partant d’une feuille blanche, les motoristes Honda se sont employés à créer un tout nouveau bicylindre en ligne capable de propulser aussi bien le nouveau roadster CB750 Hornet que la XL750 Transalp. Ce bloc de 755 cm3 revendique 91,8 ch comme sur la Hornet et 75 Nm de couple.