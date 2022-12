SUV d’exception

Hyundai a décidé d’accoler la lette N, et surtout le savoir-faire qu’elle induit, sur son SUV. Le constructeur a donc raffermi et abaissé le châssis de son SUV, histoire d’approcher le centre de gravité du bitume. Quant au moteur, il est emprunté à la i30 N. Il délivre donc 280 ch et 392 Nm. Les 12,5 cm de moins du SUV par rapport à la compacte devraient compenser la centaine de kilos en plus sur le plan de l’agilité. Les performances sont d’ailleurs sensiblement identiques : le nouveau modèle réclame 8,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Ces chiffres prometteurs se traduisent de bien belle manière sur la route. Laissons de côté les modes les plus sages (Eco ou Normal) pour un usage quotidien, et passons directement aux modes Sport et, surtout N. Ce dernier, accessible via un bouton dédié au volant, place tous les paramètres (moteur, transmission, échappement, direction et suspension) sur leur réglage le plus sportif. Le SUV est alors un pur bonheur à manier, tant il procure des sensations brutes, mécaniques ! Il accélère fort et proprement, sur une bande son des plus flatteuses.