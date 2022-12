The bad boy

Le terme « Rogue » désigne un rebelle, un solitaire qui suit ses propres règles, voire une personne incontrôlable. Bon, en même temps le côté rebelle reste assez sage : on met du noir absolument partout, on jette la grosse roue avant de 16’’ pour une jante plus élancée de 19’’, avec pour résultat une silhouette plus dynamique, on installe une tête de fourche autour du phare, mais on garde les suspensions rabaissées, la selle monoplace et le guidon « Ape Hanger » qui rafraîchit les aisselles.

Il faut reconnaître que ce petit côté crapule sied parfaitement à la Scout. Le noir omniprésent n’est éclairé que par quelques accents métalliques soulignant les cylindres et quelques logos. En continuant le tour du propriétaire, on se rend vite compte que la Rogue ne s’encombre guère de superflu : garde-boues minimalistes, selle itou, phare halogène, tableau de bord réduit à sa plus simple expression, verrouillage de la direction via une serrure séparée sous le té de fourche inférieur, absence de leviers réglables, mais malgré tout présence d’un port USB sur le flanc du compteur, seule concession visible à la modernité. Ce refus de toute sophistication inutile dont témoigne un équipement volontairement basique allié à un groupe propulseur parfaitement abouti et joyeusement expressif conforte dans cette lassitude qu’évoque la fuite en avant des constructeurs avec des machines toujours plus sophistiquées.